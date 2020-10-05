نادي فيفاء تأسس قبل 5 سنوات وينتظر الدعم للتطوير

المواطن - مروة نبيل

يطمح رئيس نادي فيفاء، حسين سليمان، في الحصول على الدعم خلال الفترة المقبلة؛ أملًا في تطوير النادي، سواء على صعيد المنشآت أو زيادة الألعاب والمنافسة بعد ذلك.

فيديو | #نشرة_النهار ترصد مطالبات نادي فيفاء السعودي الذي تأسس منذ 5 سنوات#الإخبارية pic.twitter.com/BUiPrKqfa9 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 5, 2020

نادي فيفاء:

وتأسس نادي فيفاء عام 2015، ويخدم عددًا من المحافظات في القطاع الجبلي بشكل عام ومحافظة فيفاء بشكل خاص، ويشارك في 4 ألعاب كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة والكاراتيه.

وتحدث حسين سليمان عن النادي قائلًا: “تأسس قبل 5 سنوات، لدينا الملعب معتمد من الفيفا والمبنى مكون من 4 أدوار الدور الأسفل سكن المدربين والعاملين الثاني الإدارة والاجتماعات الثالث صالة حديد وتنس والدور الرابع صالة كاراتيه”.

وواصل رئيس نادي فيفاء حديثه خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، عن التطوير قائلًا: “وبدأنا في صالة للألعاب المختلفة في المنشآت الابتدائية، كما أننا لدينا ملعب طائرة ومسبح تبقى به أشياء بسيطة”.

وبشأن المنافسة في الألعاب، قال سليمان: “بالنسبة للطائرة تأهلنا عن المنطقة ووصلنا إلى التصفيات النهائية، التايكوندو حققنا عددًا من الميداليات وفي الكاراتيه، في كرة القدم حققنا المركز الثالث في المنطقة”.

النادي ينتظر الدعم للتطوير:

وتابع: “بدؤوا المطالبة بالنادي منذ 20 سنة تقريبًا، والنادي ينقصه أشياء كثيرة منها المنشآت كالصالات، ملعب واحد لا يكفي، سيارات لنقل اللاعبين من المحافظات إلى الملعب، نهدف إلى مسبح أولمبي وجميع الأنشطة التي تخدم القطاع الجبلي”.

وأردف رئيس مجلس الإدارة قائلًا: “نطلب من الجميع التعاون معنا، والوقوف معنا خاصة أن النادي يخدم الجميع وليس قطاعًا معينًا، ووزارة الرياضة ما قدمت لنا حتى الآن، لدينا أرض جاهزة للوزارة وسُلمت لها، وإن شاء الله سيتم عمل مدينة رياضية بها، أما ما يوجد الآن بجهود ذاتية فقط”.

وعن مدى مساهمة رجال الأعمال في دعم ومساعدة النادي وتسهيل العضوية، علق قائلًا: “القطاع الجبلي الأعضاء رجال الأعمال قليلون، الوحيد الذي وقف معنا هو الشيخ أحمد سليمان الفيفي، ويبلغ أقل مبلغ عضوية سنوية ألف ريال”.

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