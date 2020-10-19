ناصر طيران: تعييني في الشورى ثقة غالية تحفزني لبذل الجهد لخدمة الوطن

المواطن - حسن عسيري - أبها

أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران سعادته بالثقة الملكية الغالية التي نالها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، كما عبر عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية والتي ستكون حافرًا لبذل الجهد والوقت لخدمة الدين والوطن.

وسأل طيران الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يديم على المملكة نعمة الاستقرار والأمان.

وجاء ناصر طيران ضمن المعينين في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ابتداءً من 3/ 3/ 1442هـ ولمدة أربع سنوات، حيث يضم 150 عضوًا.

ويملك طيران العديد من المؤهلات العلمية تستعرض “المواطن” بعضًا منها فيما يلي:

– دكتوراه علوم حاسب- ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1433هـ.

– ماجستير علوم حاسب- ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1429هـ

– ماجستير هندسة برمجيات، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة، 1426هـ.

– بكالوريوس علوم حاسب، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.

الخبرات العملية السابقة:

– المشرف العام على إدارة المخاطر، جامعة الملك خالد.

– مستشار لمدير جامعة الملك خالد.

– المشرف على إدارة تقنية المعلومات، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– المشرف على إدارة التقويم والاعتماد الأكاديمي لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– مستشار للجودة، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

العضويات:

– رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع نظام دعم اتخاذ القرار، جامعة الملك خالد.

– عضو اللجنة الدائمة للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك خالد.

– رئيس لجنة ربط المؤسسات التعليمية بالنظام الإلكتروني للاعتماد، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– عضو اللجنة العامة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– رئيس اللجنة الأكاديمية للتحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي لبرامج علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.

– رئيس اللجنة الاستشارية، كلية علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.

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