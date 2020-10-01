المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 عن مواجهات نارية في مرحلة دور المجموعات وذلك بعد القرعة التي أُقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “المجموعة الأولى مكونة من بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب، أتلتيكو مدريد الإسباني، سالزبورغ النمساوي، لوكوموتيف موسكو الروسي”.

المجموعة الثانية مكونة من ريال مدريد الإسباني شاختار دونيتسك الأوكراني، إنتر ميلان الإيطالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

المجموعة الثالثة مكونة من بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الرابعة مكونة من ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وفريق مييتلاند الدنماركي.

المجموعة الخامسة مكونة من إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وكراسنودار الروسي ورين الفرنسي.

أما المجموعة السادسة فمكونة من زينيت سان بطرسبرج الروسي وبوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي.

أما المجموعة السابعة فمكونة من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني وفريق فيرينكفاروس المجري.

وجاءت المجموعة الثامنة مكونة من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيج الألماني وإسطنبول باشاكشهير التركي.

بايرن ميونخ حامل لقب آخر نسخة

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 يوم 23 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن فاز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وبعد الكشف عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021، سيسعى نادي برشلونة للفوز بالبطولة وتعويض خروجه المذل من دور الثمانية في الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.

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