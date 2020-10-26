نهضة بركان يفوز على بيراميدز ويتوج بلقب الكونفدرالية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان التي أُقيمت على ملعب مولاي عبدالله في الرباط، مساء أمس الأحد، بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقي، حيث إنه خسر المباراة النهائية بالنسخة الماضية أمام نظيره الزمالك المصري.

بيراميدز ضد نهضة بركان:

وبدأت مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان بشكل سريع، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الفريق المغربي، إسماعيل مقدم عند الدقيقة الثالثة بعد تدخله القوي على لاعب الفريق المنافس.

واستغل الفريق المغربي ضربة ثابتة لعبها النمساوي، ليحدث ارتباك داخل منطقة جزاء الفريق المصري، وتصل الكرة إلى ياجور الذي سدد الكرة، قبل أن يُكملها يوسوفا دايو ويهز الشباك عند الدقيقة 15.

وكاد محمد فاروق أن يحرز هدف التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 24، إلا أنها مرت بجوار القائم، واستحوذ الفريق المصري على الكرة، إلا أنه لم يُشكل خطورة حقيقية على مرمى الفريق المغربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدف نظيف.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، استمرت محاولات الفريق المصري لإدراك التعادل، وسدد محمد فاروق كرة من ركلة حرة عند الدقيقة 62، وكادت أن تهز الشباك.

ومرت رأسية المهاجم البديل جون أنطوي بجانب القائم عند الدقيقة 69، واستغل الفريق المغربي خطأ دفاعيًّ في الدقيقة 71، ووصل الكرة للمهاجم لعشير، ولكنه سدد الكرة عاليًا، وواصل الفريق المصري استحواذه، ولكنه وجد صعوبة في اختراق الدفاع المغربي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق المغربي، بكر الهلالي قبل نهاية مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان بدقيقتين، ليحاول الفريق المصري استغلال النقص العددي وتسجيل التعادل ولكن لم ينجح، ليحصد النادي المغربي لقب كأس الكونفدرالية لأول مرة.

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