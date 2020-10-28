هاشم سرور للنصراويين: أتمنى دعم فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور الجماهير بدعم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفريق يُعاني من غيابات عديدة.

أنباء عن إقالة فيتوريا

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت تعتزم إقالة فيتوريا بعد تراجع نتائج الفريق الأول وتلقيه هزيمتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المدرب البرتغالي في يناير عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد لقبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، وكأس السوبر السعودي.

سرور يُطالب بدعم المدرب البرتغالي

وأشاد هاشم سرور بتعامل المدرب البرتغالي خلال مباراة فريقه النصر ضد الأهلي بالأمس، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف؛ وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال: “مع كل ما يجري من إصابات وكثرة الغيابات، إدارة فيتوريا المباراة بما لديه من أدوات بسيطة تعتبر شهادة ومشهدًا له بأنه مدرب كبير.. أتمنى من جماهير الشمس دعم فيتوريا في مشواره مع النصر.!”.

وتابع سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “النصر يواجه الإصابات لمعظم اللاعبين بسبب الطبيب المعالج وبسبب عدم وجود مدرب لياقة جيد”.

وأضاف: “البعض يرى بأن فيتوريا غلطان يلعب الخيبري ويضع الحسن في الدكة كل له وجه نظر وأنا أرى بوجهة نظري أن أفضل من يطبق المحور الساتر في النصر هو الخيبري”.

واختتم هاشم سرور حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “بينما الحسن والصليهم يميلان للعب والتنسيق وضغط وسط الخصم بمعنى الخيبري مع الحسن أو مع الصليهم أو مع بيتريوس يعتبر أمرًا جيدًا”.

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