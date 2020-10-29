‎الرئيسية
جديد الأخبار
هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف السعودية وألمانيا
جماعة تسمى فوسفوراس تقف خلفها

هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف السعودية وألمانيا

2020/10/29
الساعة 10:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
59
0
طباعة
هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف السعودية وألمانيا هاكر
المواطن - الرياض

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، اكتشافها ومحاولتها وقف سلسلة هجمات إلكترونية إيرانية، استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة من المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في المملكة.

وبحسب الشركة العالمية فإن جماعة تسمى (فوسفوراس) تقف خلف هذه الهجمات، موضحة أنها مجموعة إيرانية.

وقالت مايكروسوفت في مدونة: “استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية”.

وأضافت الشركة أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.

أعلن مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، الخميس الماضي نجاح واشنطن في رصد تهديدات إيرانية للانتخابات الرئاسية والرد عليها سريعًا.

وبحسب راتكليف فإن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن إيران تتخذ إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 3 نوفمبر المقبل.


ذات صلة :
  • تويوتا تستدعي 1.5 مليون سيارة إضافية لأكثر من 40 طرازًا
    •
  • هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن؟
    •
  • ارتفاع صافي أرباح أسمنت السعودية 28.19% إلى 106.4 مليون ريال
    •
  • أسعار النفط ترتفع اليوم
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :