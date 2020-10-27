هجوم بقنبلة في إسكندرونة التركية

المواطن - متابعة

أعلن مصدران أمنيان أن هجومًا بقنبلة وقع أمس الاثنين في جنوب تركيا، يعتقد أنه ناجم عن تفجير انتحاري يشتبه بأن ناشطًا كرديًّا نفذه.

وقال محافظ هاتاي رحمي دوغان: إن انفجارًا وقع مساء أمس الاثنين في مدينة إسكندرونة الواقعة ضمن محافظته في جنوب تركيا، محملًا مسؤوليته لواحد من “انتحاريين”.

وقال دوغان: “اشتبهت قواتنا الأمنية عند نقطة تفتيش في مدينة باياس بشخصين تم تحييد أحدهما بعد تعقبهما إلى إسكندرونة، في غضون ذلك وقع انفجار”.

وجاء في تغريدة أطلقها: “لم يقتل أحد آخر، لكن العملية الأمنية مستمرة”.

وقال مصدر أمني تركي: إن الشخصين ينتميان لحزب العمال الكردستاني المحظور، وإن رقيبًا في الجيش أصيب في التفجير، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابع المصدر أن الشخصين حاولا الفرار، لكن بعدما أدركا أنه سيتم القبض عليهما فجر أحدهما قنبلة كان يحملها، فيما لاذ الثاني بالفرار.

شارك الخبر