هجوم شرس من مرتضى منصور على اتحاد القدم المصري

المواطن - محمد سمعه

هاجم مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وذلك بعد تعادل الزمالك ضد وادي دجلة أمس الخميس في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وأبدى منصور خلال حديثه لقناة “الزمالك” الفضائية اندهاشه من إصرار الاتحاد المصري لكرة القدم على ضغط المباريات للاعبين، مضيفًا أن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز المشاركين في البطولات الإفريقية ليسوا آلات.

وفي وقت سابق، رد مرتضى منصور ردًّا عنيفًا وناريًّا، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية الأحد الماضي قرارًا بمنعه لمدة 4 سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية أيضًا قرارًا بتغريمه 100 ألف جنيه نظير ما بدر منه من سب وقذف تجاه شخصيات رياضية مصرية مثل محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

رد مرتضى منصور:

وتحدث منصور لـ قناة “صدى البلد” المصرية قائلًا: “أي مؤسسة رياضية لا تحترم القانون ستكون هي ومن فيها إلى مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا منهم”.

وأضاف منصور: “أنا نائب في البرلمان المصري ومعي حصانة، ولهذا من الممنوع فتح تحقيق معي، وهم يقولون إنه تم إيقافي 4 سنوات، وأنا أقول قانونًا لن يتم إيقافي حتى لمدة 4 أيام”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت طلبت من هاني العتال بوصفه نائب رئيس الزمالك ومن مجلس إدارة النادي عقد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي:

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر أكتوبر الجاري.

شارك الخبر