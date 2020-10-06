هذه العادة تسبب ارتفاع ضغط الدم عند الشخص السليم

المواطن - الرياض

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بتجنب عادة السهر.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه العادة من أسباب ارتفاع ضغط الـدم عند الشخص السليم.

وأشار النمر، إلى أنه من الخطأ ما يقوم به بعض الأشخاص بتناولهم “حبة” الضغط عند الحاجة فقط أو عند شعوره بألم في الرأس.

وشدد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر على أهمية تناول حبة ا لضغط حسب وصفة الطبيب.

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