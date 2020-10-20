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هل يتم تأجيل الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان؟
بسبب فترة التوقف الدولي في نوفمبر

هل يتم تأجيل الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان؟

2020/10/20
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يتم تأجيل الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان؟ مباراة الهلال والعين
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 دوري محمد بن سلمان
1.1 ترتيب الدوري

ترددت أنباء مؤخرًا عن احتمالية تأجيل منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل.

دوري محمد بن سلمان

وأكدت “الرياضية”، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتزم تأجيل مباريات الجولة الخامسة ليوم 23 من شهر نوفمبر، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف دولية، وذلك حتى يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.

وتشهد الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ديربي الرياض بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى كلاسيكو الأهلي والشباب المقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الهلال والعين في دوري محمد بن سلمان
مباراة الهلال والعين

ترتيب الدوري

وأُقيمت الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يومي السبت والأحد، وشهدت العديد من المفاجآت أبرزها خسارة النصر والاتحاد أمام الفتح والاتفاق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفرق التي نجحت في تحقيق الفوز خلال منافسات الجولة الأولى أيضًا.

ويحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي والشباب على الترتيب، ثم الفيصلي والتعاون في المركزين الثامن والتاسع بعد تعادلهما إيجابيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان
مباراة الشباب وأبها

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