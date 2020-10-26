هل يتوج سلطان الغنام بالأفضل دفاعيًّا في آسيا 2020؟

المواطن - مروة نبيل

يُنافس الظهير الأيمن سلطان الغنام على لقب الأفضل دفاعيًّا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

سلطان الغنام يُنافس على الأفضل:

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات للاعب العالمي، وعلق قائلًا: “كان سلطان الغنام أحد نجوم النصر في دوري أبطال آسيا 2020 بعدما تألق في كل من الخط الخلفي والتقدم إلى الأمام”.

وتابع حساب البطولة قائلًا: “هل تعتقد أنه يستحق أن يكون أفضل 11 لاعبًا من غرب القارة؟”، وطالب من الجماهير التصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال: “صوّت للمدافعين الذين يستحقون دخول التشكيلة المثالية”.

الغنام يخطف الأنظار مع النصر:

وقدم سلطان الغنام 4 تمريرات حاسمة، ليحتل المركز الأول بين المدافعين، ونجح في قطع الكرة 19 مرة، كما أنه تمكن من التفوق في 45 ثنائية، ليتواجد في المركز الثاني بالتشارك بين اللاعبين المدافعين.

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عن نجم العالمي قائلًا: “كان سلطان الغنام أحد نجوم أفضل مشاركات النصر في دوري أبطال آسيا على الإطلاق، وقد تألق في كل من الخط الخلفي والتقدم إلى الأمام”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بالتمريرات الحاسمة والفرص التي تم صناعتها، فقد قام الظهير الأيمن بذلك أكثر من أي لاعب آخر في منطقة الغرب، بينما أداؤه في ربع النهائي خلال فوز فريقه على الأهلي السعودي جعله ينال جائزة تويوتا لأفضل لاعب في الأسبوع”.

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