هل يتولى محمد القاسم منصبًا رياضيًّا جديدًا؟

المواطن - مروة نبيل

أثار رحيل محمد القاسم عن رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون حالة من الحزن لدى الوسط الرياضي، خاصة أنه يُعد واحدًا من أنجح الرؤساء خلال الفترة الماضية.

محمد القاسم يرحل عن التعاون:

وأعلن محمد القاسم مؤخرًا رحيله عن رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون رسميًّا، بعد 8 سنوات من التواجد في هذا المنصب، متمنيًا التوفيق لسكري القصيم خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحقق التعاون خلال فترة القاسم نتائج مميزة، حيث توج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وشارك في دوري أبطال آسيا 2017 و2020، وتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في النسخة الأخيرة.

رحيل القاسم خسارة كبيرة:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية”، أن رحيل القاسم عن نادي التعاون يُعتبر خسارة كبيرة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم تطور بشكل كبير خلال فترة تواجده، وسط توقعات بتوليه لمنصب جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله العبيد: “حسب معلوماتي لن يبتعد كثيرًا محمد القاسم عن الوسط الرياضي، فترة راحة وسيعود في مكان آخر”، وتابع جاسم الحربي: “استقالته خسارة على الرياضة، يعتبر من المحنكين.. فكره في التعاقد مع اللاعبين والمدربين جيّد”.

وعلق بندر الراشد قائلًا: “محمد القاسم من أفضل الرؤساء الذين مروا على التعاون وقدم فريق محترم وأصبحت الفرق تهابه.. واليوم الفريق الأول لكرة القدم يمر بمرحلة جديدة”.

وتابع عبدالله العبيد: “الأحداث التي مر بها التعاون دليل على عمل، والقاسم وضع اسمه كشخصية مهمة في تاريخ رؤساء الأندية”، وقال علي المرشود: “القاسم تعرّض لهجوم داخلي وخارجي.. ظُلم كثيرًا خارج التعاون؛ بسبب النتائج التي حققها.. استقالته خسارة”.

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