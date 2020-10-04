هل يظهر نوع الجنين في الشهر الثالث

الحمل في الشهر الثالث يبدأ من الأسبوع التاسع وحتى الثالث عشر وتتلهف الأم في معرفة نوع الجنين وتتساءل هل يظهر نوع الجنين في الشهر الثالث والعلامات التي يظهر نوع الجنين.

الجنين في الشهر الثالث

يتطور الجنين في الشهر الثالث ليصبح جنين وسيذكر لنا موقع المواطن تطور الجنين في الشهر الثالث وكيف يمكن معرفة الجنين سواء بتحاليل الدم أو عن طريق السونار.

هل يظهر نوع الجنين في الشهر الثالث

من الممكن أن يعرف الطبيب نوع الجنين يبدأ نوع الجنين في الظهور من نهاية الشهر الثالث وحتى بداية الشهر الرابع حيث أن الجنين إذا كان أنثى يمكن أن يعرفه الطبيب بكل سهولة، هناك علامات تظهر للأم ديمكن أن تعرف نوع الجنين من خلال هذه العلامات:

إذا كان حركة الجنين وشعور الأم بأن الألم والحركة كلها في الجانب الأيمن كان الجنين ذكر.

إذا كان الجنين ذكر تنمو أعضاءه بشكل سريع عن البنت فنمو الجنين الذكر أسرع بكثير من المولود الأنثى.

يصعب على الطبيب معرفة نوع الجنين إذا تأخر في تحديد ملامح الجهاز التناسلي إذا كان المولود أنثى فإذا دخل الشهر الرابع ولم يعرف الطبيب نوع الجنين كان الجنين أنثى.

ميل الأم لتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية كان المولود ذكر.

كيف ينمو الجنين في الشهر الثالث

مع بداية الشهر الثالث يبدأ الجنين في التكوين ويمكن أن نطلق علية اسم جنين فهو يبدأ في التكوين من حيث الأطراف وخلايا المخ.

يبدأ الحمل في الشهر الثالث من الأسبوع التاسع وحتى الشهر الثالث عشر.

الأسبوع التاسع من الشهر الثالث

بعد أن كانت الجنين على هيئة ذيل صغير يبدأ في التكوين والتشكيل حيث يكون في حجم العنبة يبدأ في هذا الأسبوع من يتطور القلب وتتكون تجاويف القلب الخاصة به وتبدأ أعضاء الطفل التناسلية في التطور ولكن لا يمكن معرفة جنس الجنين في ذلك الأسبوع.

تبدأ ملامح الوجهة في الظهور فتظهر تجاويف للعين والأذن.

وأيضًا تبدأ الغضروف في الظهور.

ينمو الكبد والطحال والمرارة وتنمو الأطراف اليدين ولكن لا يوجد تشكيل للأصابع فهي مجرد مجدفان صغيران.

مظاهر تطور الجنين في الأسبوع العاشر من الشهر الثالث

في هذا الأسبوع يمكن القول أن الجنين أصبح لدية أعضاء وأجهزة تعمل بشكل طبيعي فقد أصبح البنكرياس مكتمل ويعمل بشكل طبيعي وبدء البنكرياس في إفراز الأنسولين.

كما أن العمود الفقري بدء في النمو بشكل متطور وفقراته ظاهرة متصلة بالحبل الشوكي.

الكبد قد اكتمل وبدء في العمل وفرز المادة الصفراء.

ويلاحظ الطبيب مع السونار المتقدم الثري دي في رؤية معدة الطفل حيث أن جلد الطفل في ذلك الوقت يكون من طبقة شفافة لم يكن للجلد المادة التي تعمل على تلوين الجلد وإفراز الميلانين الخاص بتلوين لون جلد الطفل.

يفرز جسم الجنين الهرمونات وأول هرمون يقوم بإفرازه هو هرمون التستيرون.

تطور الجنين في الأسبوع الحادي عشر من الشهر الثالث

يعتبر هذا الأسبوع هو الأسبوع القبل الأخير حيث يحدث في هذا الأسبوع تطور مختلف للجنين فيصبح حجمه كبير نوع ما بعد أن كان مثل حبة العنب يصبح بحجم حبة التين.

كل شيء في الجنين أصح متطور وينمو حيث أصبحت أطراف الجنين يده واصابعه في تطور ملحوظ تتشكل الأطراف ولكن لا يوجد بها أظافر فهي مازالت ملتصقة ولكن بدأت ملامحها تظهر.

حجم رأس الجنين يتناسب مع حجم الطفل يصبح لدى الجنين لسان كما أن الشعر الخفيف يملأ جسم الجنين.

تطور الجنين في الأسبوع الثاني عشر من الشهر الثالث

هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير في الشهر في هذا الأسبوع تنهي المرأة الحامل شهرها الثالث ففي هذا الأسبوع يبدأ نمو الخلايا التناسلية كما أن في هذا الأسبوع يسهل معرفة نوع الجنين إذا كان لدى الطبيب سونار حديث.

تتكون خلايا الدم لدى الطفل حيث تتكون الخلايا البيضاء والحمراء ويبدأ جهاز المناعة في التنشيط ويكتمل الكبد والطحال أكثر من الأول تنمو خلايا العرق وخلايا التذوق حتى أن الجنين يبدأ في تذوق الطعام الذي يصل له من أمه.

طرق أخرى لمعرفة جنس الجنين من خلال التحاليل

الغرض من هذه التحاليل ليس معرفة نوع الجنين ولكن معرفة الأمراض الوراثية التي ستصيب الجنين ويمكن معرفة جنس الجنين أيضًا من خلال هذه التحاليل ومن هذه التحاليل:

فحص الدم

يتم عمل فحص الدم في الأسبوع العاشر وذلك إذا كان هناك حالات إجهاض سابقة للام كما أن هذا التحليل يظهر الكروموسومات يطلب الطبيب عمل الأم هذا التحليل إذا كان الحمل تم للأم في عمر كبير مثل خمسة وثلاثون عام.

هذا التحليل يمكن أن يظهر نوع الجنين قبل أن يكتمل الحمل في الشهر الثالث.

تحليل السائل الأمنيوسي

يطلب الطبيب تحليل السائل الأمنيوسي في حالة إذا سبق للأم الحمل بطفل مشوهه فهو يطلب منها هذا التحليل للاطمئنان عن الجنين من وجود أي تشوهات فيه.

ويظهر تحليل السائل الأمنيوسي نوع الجنين قبل أن يكتمل الشهر الثالث للحمل ومعرفة نوع الجنين

تحليل أخذ خزعه من الزغابات المشيمية

يطلب الطبيب من الأم عمل هذا التحليل إذا كان الأم سبق وقامت بإنجاب طفل من أطفال التوحد أو ما يطلق علية الدوران حيث أن هذا التحليل يكشف التشوهات والكروموسومات ومن الممكن معرفة جنس الجنين في بداية الشهر الثالث قبل أن يكتمل من خلال هذا التحليل.

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