‎الرئيسية
الرياضة
هل يعود دا كوستا إلى الاتحاد؟
لحل أزمة الفريق الدفاعية

هل يعود دا كوستا إلى الاتحاد؟

2020/10/21
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
76
0
طباعة
هل يعود دا كوستا إلى الاتحاد؟ مروان دا كوستا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عودة دا كوستا مرفوضة
1.1 رحيل مفاجئ عن الاتحاد

ارتبط اسم المدافع المغربي مروان دا كوستا بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة دا كوستا مرفوضة

وكان دا كوستا قد ألمح إلى إمكانية عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد رده على أحد متابعيه عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وتأكيده بتوصله إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من معاناة العميد دفاعيًا، إلا أن مصدر اتحادي أكد خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، أن عودة المدافع المغربي الدولي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم تكاد تكون معدومة مطلقًا.

دا كوستا
المدافع المغربي

وأضاف: “الاتحاد يبحث بالفعل عن لاعب أجنبي في قلب الدفاع، لكن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي لا تفكر في المغربي مروان”.

ويُعد دا كوستا حاليًا لاعبًا حرًا، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، ما يُسهل عملية انتقاله إلى أي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل مفاجئ عن الاتحاد

ورحل المدافع المغربي بشكل مفاجئ عن الاتحاد في ديسمبر الماضي، وتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد العميد، وتم إلزام النادي بدفع 3 ملايين يورو كمستحقات مالية متأخرة للاعبه السابق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


ذات صلة :
  • أحمد حجازي على بُعد خطوة من الاتحاد
    •
  • الشمس تغيب 4 أشهر أقصى شمال روسيا
    •
  • رصد 405 حالات كورونا جديدة في المملكة وتعافي 445
    •
  • جماهير النصر تشكر عبدالعزيز الجبرين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :