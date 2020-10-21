هل يعود دا كوستا إلى الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المدافع المغربي مروان دا كوستا بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة دا كوستا مرفوضة

وكان دا كوستا قد ألمح إلى إمكانية عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد رده على أحد متابعيه عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وتأكيده بتوصله إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من معاناة العميد دفاعيًا، إلا أن مصدر اتحادي أكد خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، أن عودة المدافع المغربي الدولي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم تكاد تكون معدومة مطلقًا.

وأضاف: “الاتحاد يبحث بالفعل عن لاعب أجنبي في قلب الدفاع، لكن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي لا تفكر في المغربي مروان”.

ويُعد دا كوستا حاليًا لاعبًا حرًا، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، ما يُسهل عملية انتقاله إلى أي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل مفاجئ عن الاتحاد

ورحل المدافع المغربي بشكل مفاجئ عن الاتحاد في ديسمبر الماضي، وتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد العميد، وتم إلزام النادي بدفع 3 ملايين يورو كمستحقات مالية متأخرة للاعبه السابق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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