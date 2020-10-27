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هل يُشارك أحمد حجازي في ديربي جدة ؟
سيصل إلى السعودية خلال ساعات

هل يُشارك أحمد حجازي في ديربي جدة ؟

2020/10/27
الساعة 6:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يُشارك أحمد حجازي في ديربي جدة ؟ حجازي
المواطن - مروة نبيل
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1 أحمد حجازي اتحاديًّا
1.1 حجازي يصل ويستعد للديربي

يصل المدافع المصري الدولي أحمد حجازي إلى السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

أحمد حجازي اتحاديًّا

ونجحت إدارة أنمار الحائلي، في حسم صفقة مدافع المنتخب المصري رسميًّا، قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته مع وست بروميتش، وظهر أحمد حجازي في نهايته ووجه رسالة إلى الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي
حجازي

حجازي يصل ويستعد للديربي

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب عن التعاقد مع المدافع المصري، قائلًا: “الفريق كان لديه أزمة في الخط الخلفي، لذلك تم التفاوض مع أحمد حجازي“.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “راديو مصر”: ” المدير الفني يبحث الدفع بأحمد حجازي في اللقاء المنتظر أمام الأهلي يوم السبت المقبل.. ومشاركته في ديربي جدة سوف تتوقف على درجة جاهزيته الفنية والبدنية، ورؤية المدرب”.

أحمد حجازي يقترب من الاتحاد
حجازي

وأضاف: “التعاقد مع حجازي مكسب كبير للنادي، هو لاعب يمتلك المواصفات الدفاعية التي نبحث عنها، نعلم مسيرته جيدًا ونتمنى أن يقدم مستوى يليق به وبنادي الاتحاد في الموسم الحالي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “حجازي أجرى مسحة كورونا في إنجلترا، ومن المتوقع وصوله خلال الساعات القليلة القادمة، وجاهزيته الفنية ستحدد موعد مشاركته مع الفريق بالدوري السعودي للمحترفين”.

وعن شراء عقد أحمد حجازي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي، قال صادف: “الحديث عن شراء العقد سابق لأوانه (الأمر في علم الغيب) ويتوقف على عدة عوامل ومعايير”.

نجم المنتخب المصري أحمد حجازي
حجازي مع فريقه الإنجليزي

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