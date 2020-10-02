واشنطن: لن نتهاون في التحرك لحماية جنودنا في العراق

المواطن - متابعة

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تتهاون مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأضاف أن بلاده لن تتردد في التحرك لحماية الجنود الأمريكيين في العراق، موضحًا أن الميليشيات المدعومة من إيران بالعراق مشكلة كبرى.

وعن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال شينكر إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هو مسؤول ملف التفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، لافتًا إلى أن مكتب الرئيس ميشال عون سيضع أسماء وفد التفاوض.

وأوضح شينكر أن هذا الاتفاق لا علاقة له بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن التفاوض على ترسيم الحدود خطوة إيجابية.

وشدد على أن واشنطن لا تتعامل مع حزب الله، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق استغرق 3 سنوات بسبب حساسية الأطراف.

وقال المسؤول الأمريكي إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية، مضيفًا أن هذا الاتفاق قد يساعد في تحسين الوضع وخلق موارد جديدة.

وأضاف أن لبنان وإسرائيل طلبا من الإدارة الأمريكية تسهيل التفاوض ولعب دور الوسيط، موضحًا أن الأمم المتحدة تلعب دور المضيف لهذا الاتفاق وستشرف على التحضيرات.

وفي رد على سؤال إذا كان بري أو حزبه معفيين من العقوبات الأمريكية بعد الاتفاق، أجاب شينكر “نحن في العادة لا نتحدث عن أي عقوبات مستقبلية قبل حدوثها”.

وطالب بحكومة في لبنان تستجيب لمطالب الشعب ومحاربة الفساد، لافتًا إلى أن إف بي آي لا يزال يحقق في تفجير مرفأ بيروت.

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