وزارة الرياضة تقبل استقالة محمد القاسم من رئاسة التعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون المستقيل، عن قبول وزارة الرياضة لاستقالته بشكل رسمي.

وكان القاسم أعلن عن تقدمه باستقالته من رئاسة التعاون يوم الثلاثاء الماضي، بعد 8 سنوات قضاها كرئيس للنادي.

وقال القاسم في رسالة نشرها عبر حسابه في تطبيق Snap Chat: ” الحمد لله حمد الشاكرين، لقد تم قبول الاستقالة”.

رسالة محمد القاسم بعد الاستقالة

وكان محمد القاسم نشر رسالة عبر حسابه في “تويتر” يوم الثلاثاء الماضي قائلًا: “تقدمت اليوم باستقالتي من رئاسة نادي التعاون بعد أن تشرفت خلال 8 سنوات مضت أن أكون على رأس هذا الهرم العظيم وأحمد الله على ما تحقق في تلك الفترة وهنا أتقدم لسمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشكر والتقدير على ما وجدته من دعم لنادينا وحرص واهتمام مستمر وشكري وتقديري لكل مسؤولي رياضة الوطن.. ولكل من وقف مع النادي من أعضاء الشرف والجماهير ومحبي التعاون لكم مني كل الحب والتقدير والشكر وأشكر لزملائي في مجلس الإدارة ولكل من تشرفت بالعمل معهم وقفاتهم خلال تلك الفترة”.

وأصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بتكليف علي الشايعي نائب رئيس التعاون، كرئيس لسكري القصيم خلفًا لـ القاسم وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

التعاون بطل كأس الملك للمرة الأولى

يذكر أن التعاون كان حقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو 2019 على حساب الاتحاد في عهد محمد القاسم، كما تأهل الفريق في عهده إلى دوري أبطال آسيا ووصل إلى دور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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