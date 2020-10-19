وزارة الرياضة تُوقف الدفعة الشهرية لـ أبها والفتح

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة اليوم الاثنين قرارًا يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية لناديي أبها والفتح من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020.

وجاء هذا القرار من وزارة الرياضة نظرًا لعدم قيام إدارة ناديي أبها والفتح بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسًا لصرف أي مستحقات شهرية، حيث سبق وأن تم إبلاغ الأندية بـ هذا الإجراء وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد، سيؤدي لتوقيع عقوبة صارمة.

يأتي ذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والوضوح، والتأكيد على جميع الأندية بالسعي لاستيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية.

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