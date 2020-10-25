وزير التعليم يطلق مسار التميز للابتعاث بهذه الأهداف

المواطن - الرياض
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إطلاق مسار التميز للابتعاث بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وقال وزير التعليم: بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وتحقيقًا لرؤية 2030، تطلق وزارة التعليم مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية.
وأوضح وزير التعليم أن الهدف من هذا المسار هو ” تمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة”.
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