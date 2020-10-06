وزير الرياضة يعلن تعريب الأسماء على قمصان لاعبي دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

تفاعل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع مبادرة “عام الخط العربي”، مؤكدًا تعريب أسماء اللاعبين على القمصان خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزير الرياضة يتفاعل مع مبادرة عام الخط العربي

وقال: “في ظل الدعم المستمر من ولي العهد حفظه الله.. يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة “عام الخط العربي” من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة”.

وتابع وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أشكر أخي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي لغتنا الخالدة وخطنا العربي في الملاعب، والقادم أجمل”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عبر حسابه على “تويتر”: “شكراً لداعم الثقافة ولي العهد، والشكر موصول إلى الشركاء أخي عبدالعزيز بن تركي الفيصل وفريقه، والزملاء في وزارة الثقافة”.

الدوري السعودي للمحترفين

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وتنتهي منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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