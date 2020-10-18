وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير التقنيين الطبيين (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشرف جمع العينات (الرياض).

– مشرف المختبر الطبي (الرياض).

– مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض).

– أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– رئيس المخاطر المالية والاستراتيجية والحوكمة (الرياض).

– رئيس الامتثال التنظيمي (الرياض).

– رئيس امتثال العقود (الرياض).

– رئيس تمريض/ المبنى الطبي الشمالي (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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