وظائف لدى هيئة الغذاء والدواء في جدة والرياض عبر تمهير

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة شواغر تدريبية في فرعي جدة والرياض تابعة لبرنامج تمهير لخريجي القانون.

ومن ضمن الشروط للتقديم للوظائف ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

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