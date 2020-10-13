وظائف لدى هيئة الغذاء والدواء في جدة والرياض عبر تمهير

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة شواغر تدريبية في فرعي جدة والرياض تابعة لبرنامج تمهير لخريجي القانون.
ومن ضمن الشروط للتقديم للوظائف ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).
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