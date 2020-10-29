وقت اللياقة تواصل تعاونها مع القطاع الصحي

المواطن - الرياض

كرمت وقت اللياقة، ممثلة في شدن الصقري مديرة الأندية النسائي بتكريم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطي بوزارة الصحة ممثلة في سالم الجذمي مدير شئون المراكز والنطاقات الصحية، لتقديمهم لقاح الانفلونزا الموسمية وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين وقت اللياقة ووزارة الصحة.

ويأتي ذلك التكريم، إيمانًا من مسؤولي وقت اللياقة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به القطاع الصحي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا، بجانب دورها في نشر التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.

كما يأتي هذا التكريم اتساقًا مع مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين وقت اللياقة ووزارة الصحة التي ظلت تنتهجه وقت اللياقة منذ فترة طويلة، حيث يجد تفاعلًا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف الجهات.

وضم فريق العمل كلا من ماجد المشوح وصالحه الشهراني وعائشه الصومالي وريم ابو شريان وسمر القحطاني.

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