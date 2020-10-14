وليد أزارو يصل السعودية للانضمام إلى الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

وصل المهاجم المغربي وليد أزارو، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، وذلك لتوقيع عقود انضمامه لنادي الاتفاق بصورة نهائية قادمًا من النادي الأهلي المصري قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في المملكة.

وتحدثت تقارير صحافية عن أن أزارو كان ممنوع من اللعب في الدوري السعودي بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعدما رفض التجديد لنادي الاتفاق والتمديد معه في موسم 2019/ 2020 نتيجة تأخر إنهاء الموسم بسبب جائحة كورونا، ولكن اتحاد القدم تراجع وسمح للاتفاق بالتعاقد من جديد مع اللاعب المغربي.

أرقام وليد أزارو مع الاتفاق:

يذكر أن أزارو لعب 7 مباريات مع الاتفاق بموسم 2019/ 2020 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين نجح خلالهم في إحراز 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فقط.

كواليس مفاوضات الاتفاق مع الأهلي لضم وليد أزارو:

وكانت إدارة الاتفاق، طلبت من النادي الأهلي المصري ضم أزارو بداية من الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر الجاري، بناء على طلب المدير الفني خالد العطوي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ورفضت إدارة النادي الأهلي المصري العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وطالبت بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب.

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