3 أيام تحسم مصير أزارو مع الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتفاق لضم المهاجم المغربي وليد أزارو بشكل نهائي مع الأهلي المصري، للاستمرار في صفوفه خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أزارو يوافق على البقاء

واتفقت إدارة فارس الدهناء مع أزارو على ضمه بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري بداية من الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل، بناء على طلب المدير الفني خالد العطوي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومنحت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي المصري لمدة 3 أيام فقط حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي صاحب الـ26 عامًا.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب.

المهاجم المغربي مع الاتفاق

وانضم صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الاتفاق خلال الميركاتو الشتوي الماضية على سبيل الإعارة من الأهلي المصري، وظهر بشكل مميز مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، قبل أن يرفض تمديد إعارته لنهاية الموسم.

وظهر المغربي الدولي بشكل مميز مع الاتفاق، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع آخر خلال 497 دقيقة لعب، وصنع 7 فرص تهديفية، وقام بـ91 تمريرة ناجحة، وكان له 7 تسديدات على المرمى، ونجح في الحصول على ركلة جزاء.

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