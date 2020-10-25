يوسف بلايلي يُحدد وجهته المقبلة بعد مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية عن الوجهة المقبلة للاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي، وذلك بعد أن قرر مغادرة الراقي بسبب الخلافات الموجودة بينه وبين إدارة النادي حاليًا.

وقالت صحيفة La Gazette Dufennec إن نادي قطر القطري سيتعاقد مع بلايلي بدلًا من ضم مواطنه رياض بودبورز من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

ووفقًا للصحيفة الجزائرية فإن بلايلي سينضم لنادي قطر لمدة موسمين مقابل 6 ملايين يورو.

أرقام يوسف بلايلي مع الأهلي

يذكر أن بلايلي انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي في صيف 2019 ولعب مع الراقي 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكانت المشكلة بين يوسف بلايلي وإدارة الأهلي بدأت بعد أن سافر إلى الجزائر إبان توقف النشاط الكروي في المملكة بسبب جائحة كورونا، حيث رفض العودة بعد ذلك إلى السعودية، وفسخ عقده بحجة عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.

وقبل اهتمام نادي قطر بضم بلايلي، كان لاعب منتخب الجزائر ألمح برغبته في اللعب في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

السومة باق في الأهلي

وفي سياق آخر، سيتخلى النادي الأهلي عن صفقة مهمة سعى للتعاقد معها، وذلك في حال كان السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول فضّل الرحيل عن الراقي.

ومع تأكيد عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي في تصريحات تلفزيونية أن السومة باق مع الأهلي، لن يفكر الراقي في ضم اللاعب الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.

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