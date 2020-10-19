يوسف بن سعيد أمر الملك سلمان بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء فمن هو؟

المواطن - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضوًا في هيئة كبار العلماء.

وكان الشيخ يوسف بن سعيد قد شغل العديد من المناصب السابقة منها أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام رؤى وتطلعات، وعضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة خمس أعوام، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وأيضًا عضو مجلس عمادة الدراسات العليا، وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع.

كما كان يوسف بن سعيد محاضرًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ ووكيلًا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418- 1419هـ وأستاذًا مساعدًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ، وكان كذلك رئيسًا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423- 1425هـ وأستاذًا مشاركًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.

وله كذلك مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، كما عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء، وشارك في ندوة (تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وللشيخ مشاركات في إذاعة الرياض ومشاركات مع بعض الصحف والمجلات، وأشرف على عدد من الرسائل وناقشها، وله عدد من المؤلفات المنشورة، وكان خطيبًا في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

سيرة تعليمية:

وفيما يلي السيرة التعليمية الخاصة بالشيخ ابن سعيد:

البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض.

رسالته للماجستير كانت بعنوان (المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب- دراسة وتحقيقًا وشرحًا)، وذلك في عام 1415هـ.

وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان (آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها- الجهمية والمعتزلة)، وذلك في عام 1418هـ.

أعماله وعضوية اللجان:

عضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة خمسة أعوام.

عضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين.

عضو مجلس عمادة الدراسات العليا.

عضو مجلس كلية أصول الدين لمدة سنتين.

عضو اللجنة العليا لاستشراف مستقبل الجامعة وتطويرها.

عضو اللجنة الفرعية الشرعية لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض.

عضو مجلس الإشراف على موقع الإمام محمد بن عبدالوهاب وتلامذته بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

عضو لجنة الإشراف على موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

رئيس لجنة النظام في المجلس العلمي.

عضو المجلس العلمي ممثلًا لكلية أصول الدين.

عضو المجلس الألى لكراسي البحث.

الإشراف على الرسائل ومناقشتها في عدد من الجامعات منها:

جامعة الإمام.

جامعة الملك سعود.

جامعة أم القرى.

الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

كليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

جامعة طيبة.

جامعة الدمام.

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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