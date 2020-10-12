12 #وظيفة صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر 12 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طوارئ طب الأطفال (عدد 3 وظائف).

– استشاري طوارئ بالغين.

– استشاري أمراض الرئة/ طب الأطفال العام.

– استشاري أمراض الروماتيزم/ طب الأطفال العام.

– استشاري طب وجراحة العيون.

– فني تخدير.

– أخصائي تقني التخدير.

– استشاري مساعد التخدير وغرفة العمليات (عدد وظيفتين).

– استشاري التخدير وغرفة العمليات.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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