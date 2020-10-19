19 ديسمبر موعدًا لنهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ قليل عن إقامة الدور النهائي من دوري أبطال آسيا يوم 19 ديسمبر المقبل ومن مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

نهائي دوري أبطال آسيا 2020

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت أن النهائي سيقام يوم 19 ديسمبر بين فريق بيرسبوليس الإيراني المتأهل عن أندية غرب آسيا مع المتأهل للنهائي من أندية شرق آسيا.

وكان الماليزي داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد على قرار الاتحاد القاري بإقامة المباراة النهائية من جولة واحدة لضمان مبدأ اللعب النظيف.

يذكر أن نادي الهلال هو آخر بطل مُتوج في دوري الأبطال، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه يوم 24 نوفمبر 2019، وكان ذلك على حساب فريق أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

النصر يخسر بطاقة التأهل إلى النهائي

وكان بيرسبوليس صعد لـ نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر بركلات الجزاء الترجيحية.

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