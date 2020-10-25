25 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي بمعسكر الدمام

المواطن - مروة نبيل

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 21 حتى 31 أكتوبر الجاري، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2020.

قائمة المنتخب السعودي

واستدعى مدرب الأخضر للناشئين، عبدالوهاب الحربي 25 لاعبًا للالتحاق بمعسكر الدمام، وهم؛ نواف شيعان، مهند اليحيى، موسى عبدالله، محمد سليمان، صالح برناوي، وليد عياش، عبدالمجيد العنزي، أحمد الجليدان، فواز الحمد، سعود التمبكتي، نايف زياد وصهيب الزيد.

وضمت قائمة المنتخب السعودي للناشئين أيضًا؛ فواز المطيري، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، فيصل العبدالواحد، نواف الغليميش، عبدالمجيد إبراهيم، حسن سفياني، مهند برناوي، عبدالله الزيد، مهند براح، علي عبدالرؤوف، ماجد الخليفة وعمار الخيبري.

كأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والمقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2020، والتي تضم منتخبات اليابان، إندونيسيا والصين.

ويشارك في كأس آسيا 16 منتخبًا، تم توزيعها على 4 مجموعات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتحصل المنتخب الأربعة الأولى على بطاقات التأهل من أجل تمثيل القارة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في بيرو.

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