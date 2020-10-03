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3 أعراض ظهرت على دونالد ترامب أقلقت الأطباء 
لم تظهر على ميلانيا 

3 أعراض ظهرت على دونالد ترامب أقلقت الأطباء 

2020/10/04
الساعة 11:08 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 أعراض ظهرت على دونالد ترامب أقلقت الأطباء 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف رئيس موظفي دونالد ترامب، مارك ميدوز، عن القلق الشديد الذي اعترى الأطباء بشأن الرئيس لا سيما بعد ظهور 3 أعراض عليه.

أعراض دونالد ترامب

وأكد ميدوز، الموجود حاليًا مع ترامب داخل مستشفى والتر ريد، على أن صحة الرئيس حاليًا جيدة، لكنها لم تكن في أحسن أحوالها أمس السبت، مضيفًا أن الأطباء اعتراهم القلق بعد رؤية تراجع مستويات الأكسجين في الدم بسرعة.

وقال إنه بجانب انخفاض مستويات الأكسجين فقد عانى الرئيس أيضًا من الحمى حيث وصلت حرارته إلى درجة 39.5 مئوية، بجانب وجود خفقان سريع في القلب.

وصرح ميدوز في برنامج القاضية جينين بيرو في قناة فوكس نيوز بأن ترامب، 74 عامًا، قد أحرز تقدمًا لا يُصدق في وقت كان فيه الأطباء والعاملون في البيت الأبيض قلقين للغاية.

3 أعراض ظهرت على دونالد ترامب أقلقت الأطباء 

وقالت مجلة فانيتي فير نقلًا عن مصادرها إنه من المحتمل أن يكون خفقان القلب عرضًا جانبيًا للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة الذي يتلقاه.

وقال ميدوز إن دونالد ترامب ليس في حالة معنوية جيدة فحسب، بل إنه نشيط للغاية، مؤكدًا على أن أعراض زوجته ميلانيا لم تكن شديدة مثل أعراض الرئيس.

3 أعراض ظهرت على دونالد ترامب أقلقت الأطباء 


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