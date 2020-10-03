3 صقور في مزاد نادي الصقور بقيمة 495 ألف ريال

المواطن - واس

أقيمت اليوم فعاليات أمس الأحد الـ12 من مزاد نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض، وسط حضور كبير من الصقارين والمهتمين، حيث عُرض ثلاثة شواهين فروخ، بيعت بقيمة 495 ألف ريال، بعد منافسة قوية من المهتمين لاقتنائها، بسبب مواصفاتها النادرة.

وظفر بالشاهين فرخ الأول، بندر شايم العنزي، بقيمة 81 ألف ريال، وهو طرح منطقة الرايس، للطاروح مشعل فيحان العصيمي، ويتسم بطول 15 إنشاً وربع راهٍ، وعرض 15 إنشاً ونصف، ووزنه 900 جرامًا.

أما ثاني صقور المزاد، فكان شاهين فرخ طرح الحماد في منطقة الحدود الشمالية، واشترك في طرحه محمد وسعد عواد الحازمي، وطوله مساوٍ لعرضه 15 إنشاً، ووزنه 850 جراماً، وبيع لمالكه الجديد عبدالرحمن بن يوسف الجهني، بمبلغ 53 ألف ريال.

فيما حظي صالح عبدالعزيز المطيري بالصقر الثالث والأخير، والذي رسى عليه بـ 361 ألف ريال، بعد منافسة متقدة استمرت لـ 30 دقيقة تقريبًا، وهو شاهين فرخ طرح المجيرمة، للطاروح رازق رزق الله الحسناني، ويتسم طوله بـ 15 إنشاً ونصف راهٍ، وعرضه 16 إنشاً، ووزنه 1100 جرام.

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