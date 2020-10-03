3 لاعبين يرحلون عن الاتحاد للإعارة

المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على إعارة 3 لاعبين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للعميد عبر “تويتر” أن كل من ساهر السريحي وعلي الراعي انتقلا إلى نادي جدة على سبيل الإعارة من العميد، بينما انتقل عصام المولد لنادي الحزم.

برونو هنريكي الصفقة البديلة في الاتحاد

وفي سياق آخر، طلب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب العميد، من إدارة النادي التحرك للتعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي لاعب نادي بالميراس البرازيلي عوضًا عن ضم مواطنه إدينيلسون لاعب وسط إنترناسيونالي البرازيلي.

وفشل الاتحاد في التوصل لاتفاق مع نادي إنترناسيولي لضم إدينيلسون حيث رفض الفريق البرازيلي الحصول على مال الصفقة على أقساط، مما دفع الاتحاد لصرف النظر عن ضم إدينيلسون.

سبب طلب كاريلي سرعة حسم الصفقة

وأفاد موقع R7 البرازيلي أن كاريلي طلب من إدارة العميد سرعة حسم صفقة هنريكي من نادي بالميراس قبل بدء الموسم الجديد وذلك لينضم إلى الفريق سريعًا ويندمج مع اللاعبين قبل أسبوع من بدء مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021. وسبق لـ برونو هنريكي اللعب في صفوف باليرمو الإيطالي وكورينثيانز البرازيلي.

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