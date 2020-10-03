3 نصائح لدخول رابط منصة مدرستي وتفادي الانقطاع

المواطن - الرياض

يبحث الكثير من الطُلاب عن رابط منصة مدرستي والطريقة الصحيحة التي يتمكنون من خلالها الدخول إلى المنصة لمتابعة الدروس الخاصة بهم، واستكمال الأنشطة ضمن نظام التعليم عن بعد ولكن العدد المتزايد قد يسبب تعطل الرابط.

نصائح لدخول رابط منصة مدرستي

ورغم معرفة الخطوات الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي، إلّا أنّ هناك عدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها للدخول على رابط المنصة وتفادي الانقطاع.

ومن أبرز تلك النصائح كالآتي:

يجب على الطلاب اختيار الأوقات المناسبة للدخول على منصة مدرستي. يجب على الطلاب اختيار شبكة إنترنت قوية حتى يتجنبوا انقطاع الشبكة أثناء الدراسة عن بعد. معرفة الخطوات والشروط الخاصة بعملية الدخول قبل التسجيل حتى تتم العملية بسهولة ولا يتوقف الطالب في منتصف الطريق.

آلية إجراء الاختبارات النهائية

وكانت وزارة التعليم أكدت أمس أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات.

وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.

الاختبارات حضورية بشروط:

ولفتت وزارة التعليم إلى إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول) وذلك بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

كما سيتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب): باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك: لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

توزيع ورصد الدرجات عبر نظام نور:

وبحسب وزارة التعليم سيكون توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي- متوسط- ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.

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