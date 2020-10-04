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4 إجراءات من جامعة الملك عبدالعزيز بعد تداول صور زحام الطلاب على الأبواب
السماح بالدخول قبل موعد الاختبار بساعة أبرزها

4 إجراءات من جامعة الملك عبدالعزيز بعد تداول صور زحام الطلاب على الأبواب

2020/10/06
الساعة 5:55 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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4 إجراءات من جامعة الملك عبدالعزيز بعد تداول صور زحام الطلاب على الأبواب
المواطن - الرياض

أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز توضيحًا حول ما تم تداوله من مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها اصطفاف طابور طويل من الانتظار للطالبات والطلاب الذين يرغبون في أداء الاختبارات النصفية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.

جامعة الملك عبدالعزيز

وأعلنت الجامعة عن اتخاذها عدة خطوات سيتم العمل بها من صباح الغد (الأربعاء) ستسهم بإذن الله في تسريع عملية تفويج الطلاب والطالبات منها إلغاء نقاط الفرز على البوابات، والسماح للطلبة بدخول الحرم الجامعي قبل موعد الاختبار بساعة، ومن ثم توزيعهم على القاعات وإجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول، وكذلك التأكد من الالتزام وتطبيق باقي الاحترازات.

وحثت جامعة الملك عبدالعزيز أبناءها الطلبة على التقيد بمواعيد الاختبارات وعدم الحضور في أوقات غير مجدولة، كما تؤكد بأن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار بسبب ظروف صحية أو غيرها من الأعذار الرسمية سيتم إعادة الاختبار لهم لاحقًا.

جامعة الملك عبدالعزيز  جامعة الملك عبدالعزيز


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