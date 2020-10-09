40 % من السيدات لا يتبعن الطريقة الصحيحة لسلق البيض

المواطن - محمد داوود - جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة نجود فواز، أن 40% من السيدات لا يتبعن الطريقة الصحية لسلق البيض، وهذا ما يجعل في كثير من الأحيان عدم استواء صفار البيض بالشكل المطلوب مع تكوّن طبقة خضراء بين صفار البيض والزلال، إذ تظل المادة لزجة وغير مكتملة الاستواء.

الطريقة الصحيحة للسلق:

وقالت في تصريحات لـ“المواطن“: إن الطريقة الصحيحة هي وضع البيض في الإناء المُخصص للسلق، مع تغطيته بالماء، وإضافة قليل من الملح، ووضعه على نار متوسطة، حتى يبدأ بالغليان، ثم تُعلى النار ويترك مدة 5 دقائق على هذه النار العالية، وبعد ذلك يتم التخلص من ماء السلق ويُستبدل الماء البارد به، لتسهيل تقشير البيض، وهذا يجعل البيض في حالة استواء كاملة وصحيحة.

فيتامينات ومعادن صحية:

وعن فوائد تناول البيض المسلوق أوضحت أن هناك عدة فوائد صحية للبيض المسلوق، وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والمركبات الغنية، فهو يعتبر غذاء متكاملًا إذ تحتوي بيضة مسلوقة واحدة على مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل فيتامين (A)، فيتامين B5، فيتامين B12، فيتامين B2، والمعادن المختلفة مثل الكالسيوم والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى الأوميجا 3، أما السعرات الحرارية فتحتوي البيضة على 77 سعرًا حراريًّا، 6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون الصحية.

الكالسيوم يقوي العظام:

وتابعت فواز أن تناول البيض مهم للجميع وخصوصًا الأطفال، فالبيض يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دورًا أساسيًّا في تكثيف أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها، وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها، مما يؤدي إلى التقليل من نسبة تعرضها للكسر أو يقلل من حدة الصدمات على العظام، لذلك فإن تناول البيض المسلوق يساعد بشكل قوي في بناء العظم داخليًّا وتكوينه.

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