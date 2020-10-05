5 أعشاب منزلية لعلاج آلام الصداع النصفي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت واحدًا من الملايين الذين يعانون من الصداع النصفي فأنت تعلم ما يعنيه ذلك من ألم شديد ومنهك، في الواقع فإن 90 % من المصابين به لا يستطيعون العمل أو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي بسببه.

وفي حين يختار معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الأدوية، إلا أن كثيرين يلجؤون إلى العلاجات الطبيعية مثل تقنيات الاسترخاء والعلاجات العشبية، ومنها ما يلي بحسب ما أبرز موقع HealthLine.

1- الأقحوان

استخدم لأول مرة في اليونان القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض مثل الحمى والتورم والالتهابات وأيضًا تخفيف أوجاع آلام الصداع، وقد استخدمته ثقافات أوروبا الشرقية لعلاج لدغات الحشرات وآلام أخرى.

وتشير مراجعة أجريت عام 2011 إلى أن الأقحوان علاج فعال للصداع النصفي والحمى ونزلات البرد والتهاب المفاصل.

2- الصفصاف

تم استخدام مستخلص لحاء الصفصاف (WBE) في تطوير الأسبرين، وهو مسكن معروف للآلام ومضاد للالتهابات، وقد تم استخدام النبات منذ زمن أبقراط (400 قبل الميلاد) لتأثيراته المضادة للالتهابات وتخفيف الحمى، واُستخدم لاحقًا في الصين وأوروبا لعلاج الصداع وهشاشة العظام والتهاب الأوتار وآلام أسفل الظهر.

3- الزنجبيل

يتم استخدامه في الأدوية العشبية في الصين لأكثر من 2000 عام، كما استخدم في الهند والبلاد العربية أيضًا منذ العصور القديمة لعلاج ما يلي: الصداع، آلام المعدة، الغثيان، التهاب المفاصل، أعراض البرد والأنفلونزا.

ويُعد الزنجبيل مضادًا للالتهابات والفيروسات والفطريات والبكتيريا، وقد وجدت دراسة نشرت عام 2014 في Phytotherapy Research أن فوائد مسحوق الزنجبيل كانت مماثلة لسوماتريبتان، وهو دواء شائع لـ الصداع النصفي.

4- الكافيين

يحتوي نبات الشاي على مادة الكافيين، سواء الأحمر أو الأخضر، كما أن القهوة أيضًا غنية بهذه المادة، ويتم استخدامها بشكل أساسي للمساعدة في علاج الصداع وضغط الدم المرتفع، كما أن الكافيين يُستخدم أيضًا في العديد من مسكنات الألم.

5- زيت اللافندر

يشتهر زيت اللافندر المصنوع من زهور نبات اللافندر برائحته الحلوة ويستخدم منذ فترة طويلة في صناعة منتجات النظافة، وقد استخدمه المصريون القدماء أثناء عملية التحنيط بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

وتستخدم الأزهار العطرية وزيتها لعلاج كل من الصداع والأرق والإجهاد والتعب، وتشير دراسة نُشرت في عام 2012 إلى أن استنشاق زيت اللافندر قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي بسرعة.

ونوه موقع HealthLine إلى أنه يجب توخ الحذر دائمًا عند التفكير في العلاجات العشبية للصداع النصفي، واستشارة الطبيب قبل إدخالها في روتينك اليومي حيث يتعارض بعضها مع بعض الأدوية الأخرى.

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