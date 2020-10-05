5 ملايين يورو تُعرقل انتقال تيكسيرا إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن صفقة انتقال البرازيلي أليكس تيكسيرا من جيانغسو سونينغ الصيني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باتت صعبة.

5 ملايين يورو تبعد تيكسيرا

وأكد مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال لـ”الاقتصادية”، أن المفاوضات مع تيكسيرا جارية لاستقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الامتيازات المالية تصل إلى 5 ملايين يورو، التي سيحصل عليها من ناديه إذا أتم عقده، تبقى عائقاً بين الطرفين.

وتابع المصدر: “ما يعزز تأجيل انتقال اللاعب البرازيلي إلى فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه لا يمانع شراء المتبقي من عقده، شريطة أن تتحمل إدارة الهلال دفع 5 ملايين يورو الامتيازات المالية المترتبة على النادي الصيني، بخلاف راتبه السنوي”.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية عمل، يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا للفترة المحددة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الزعيم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد العين الصاعد حديثًا، وفاز بصعوبة بهدف دون رد سجله علي البليهي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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