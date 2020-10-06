6 فوائد لـ الحمص أبرزها خفض مستوى السكر في الدم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يتميز الحمص بنكهته المميزة المحببة وهو يتمتع بمكانة قيّمة في المأكولات العالمية سواء السندويشات أو مع البطاطس أو في السلطة أو مع الدجاج المشوي، وقد زادت شعبيته في الفترة الأخيرة على الموائد الأمريكية؛ ذلك لأن مميزاته لا تقف عند مجرد كونه طعمًا رائعًا فحسب، فهو له فوائد صحية أيضًا، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- مفيد لخسارة الوزن

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة.

2- الحمص غني بالحديد

يُعد من المصادر الغذائية الممتازة الغنية بالحديد كما يحتوي أيضًا على مستويات معتدلة من فيتامين C الذي يساعد الجسم على امتصاص عنصر الحديد والاستفادة منه.

3- يقلل خطر الإصابة بجلطات الدم

ينتمي لعائلة البقوليات الغنية بفيتامين K والذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم عملية التخثر في الدم، فدون وجود المستويات المناسبة منه في الجسم فإن العوامل التي تسمح للدم بالتجلط عند الإصابة بالجروح لا تعمل.

4- خفض مستويات السكر في الدم

يعتبر الحمص من الكربوهيدرات المعقدة وعلى ذلك فهو يوفر الطاقة دون التعرض لخطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يجعله طعامًا صديقًا لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات مناسبة.

5- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

وذلك لأنه غني بحمض الفوليك، حيث يحتوي كوب واحد فقط منه على 36% من المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان بما في ذلك القولون والمستقيم.

6- خفض مستويات الكوليسترول

ثبت أن الاستهلاك المنتظم للحمص يخفض مستويات الكوليسترول، خاصة عندما يتم تناوله بدلًا من منتجات القمح مثل الخبز والحبوب.

شارك الخبر