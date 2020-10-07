7 طرق طبيعية لخفض مستويات السكر في الدم 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا جدًا للصحة العامة، فعندما تنخفض تسبب الإرهاق والخمول وصعوبة التركيز كما يؤدي ارتفاع مستوياته إلى آثار جانبية مماثلة.

وفيما يلي بعض الطرق لتثبيت مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاعها بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- تناول وجبة من المكسرات

المكسرات مليئة بالدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، لذلك احتفظ بوعاء من المكسرات المختلطة في متناول يدك في مكتبك أو في حقيبتك حتى تقل احتمالية تناول السكريات والكربوهيدرات.

2- استخدام القرفة

تعتبر القرفة من أكثر البهارات التي أثبت الدراسات فوائدها الإيجابية على مستويات السكر في الدم؛ حيث تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بعد الأكل ومحاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

3- إدخال عنصر الكروم في الوجبات

الكروم هو معدن أساسي يُعتقد أنه يعزز تأثيرات الأنسولين ويستخدمه جسمك لإعادة مستويات الجلوكوز إلى وضعها الطبيعي وأفضل طريقة لتناوله هو إدخال الأطعمة الغنية بالكروم مثل البطاطس والفاصوليا الخضراء والبروكلي في نظامك الغذائي.

4- المغنيسيوم

مثل الكروم، المغنيسيوم معدن أساسي آخر يحتاجه جسمك، ويمتلك الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من المغنيسيوم الغذائي مقاومة أفضل للأنسولين، وتشمل المصادر الغذائية الغنية به: الأرز البني والسبانخ واللوز والكاجو.

5- البربرين

البربرين هو مكمل غذائي قوي يحتوي على العديد من الفوائد ويتم استخدامه في الطب الصيني منذ آلاف السنين، وله فوائد تتجاوز المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم مثل خفض الكوليسترول والمساعدة في إنقاص الوزن.

6- تناول خل التفاح

إضافة خل التفاح إلى طعامك يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم وأيضًا انخفاض نسبة الجلوكوز.

7- الخضراوات غير النشوية

يجب أن تكون الخضراوات غير النشوية عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي، فهي غنية بالألياف والمغذيات ومنخفضة السعرات الحرارية ويشمل ذلك البروكلي والقرنبيط والفلفل والبنجر.

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