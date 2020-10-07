7 فوائد صحية وقوية لـ الأطعمة السوداء

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تأتي الفواكه والخضراوات بألوان مختلفة تعكس العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، على سبيل المثال اللون الأخضر غني بالكلوروفيل والمغذيات النباتية والأغذية الحمراء غنية بمضادات الأكسدة، لكن ماذا عن الأطعمة السوداء؟

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن الأطعمة السوداء غنية بـ الأنثوسيانين وهي صبغة فلافانويد مضادة للأكسدة، وتم ربطها بالحد من تكاثر الخلايا السرطانية وتحسين حدة البصر.

أفضل الأطعمة السوداء المفيدة للصحة

1- الشاي الأسود

يوفر كوب واحد فقط منه في اليوم جرعة من مضادات الأكسدة وقد وجدت إحدى الدراسات أنه يقلل من وقت الشفاء ووجع العضلات والالتهاب بعد التمارين الشاقة.

2- العليق أو التوت الأسود

يحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والمفيدة لمكافحة علامات التقدم في العمر والشيخوخة كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف.

3- العنب الأسود

كلما كان اللون داكنًا بشكل أكبر كلما زادت مضادات الأكسدة، وتظهر العديد من الدراسات فوائده لصحة القلب ووظائف المخ وتنظيم نسبة السكر في الدم.

4- العدس الأسود

العدس الأسود ليس شائعًا بنفس قدر الأصفر والأخضر لكنه مليء بالحديد وغني بالألياف ويدعم جهاز المناعة وتقليل الكوليسترول.

5- الأرز الأسود

يعتبر هذا الأرز الملون بديلًا جيدًا للأرز الأبيض ويتميز بنكهة قوية، ويُطلق عليه في الصين لقب الأرز الممنوع؛ لأنه خلال عهد أسرة مينج كان مخصصًا حصريًا للأباطرة لضمان صحتهم الجيدة وعمرهم الطويل ولا يستطيع العامة الحصول عليه.

والأرز الأسود غني بمضادات الأكسدة مثل العنب البري والعليق وأقوى 6 مرات من الأرز الأبيض أو البني وقد ثبت أن نخالته تحمي من الالتهابات.

6- الفاصوليا السوداء

تميز الفاصوليا السوداء بمادة البيوفلافانويد وهي أيضًا من مضادات الأكسدة التي تعزز البصر، وتدعم صحة القلب وقوة الأوردة الدموية والجهاز المناعي، كما تحتوي كذلك على البروتين والألياف.

ويمكنك إضافتها إلى السلطات والطواجن أو تناولها مهروسة.

7- الثوم الأسود

تم تطوير الثوم الأسود في كوريا الجنوبية بحيث يحتوي على ما يقرب من ضعف كمية مضادات الأكسدة مقارنة بنظيره المعتاد، وهو عبارة عن ثوم عادي تم تعريضه للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات طويلة بحيث تبدأ بعض المركبات في التحلل ليخسر نكهته اللاذعة ويكتسب مذاقًا حلوًا.

ويحتوي 100 جم من الثوم الأسود على 40 سعرًا حراريًا، و2 غم من الدهون، وغرام من الألياف الغذائية، و160 ملغرام من الصوديوم، و2.2 ملغرام من فيتامين C و20 ملغرام من الكالسيوم، وغرام من البروتين.

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