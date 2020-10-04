Aston villa vs liverpool .. الريدز يسقط بسباعية تاريخية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة Aston villa vs liverpool التي أُقيمت على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة الريدز بسباعية مقابل هدفين.

Aston villa vs liverpool:

وبدأت مباراة Aston villa vs liverpool بشكل سريع، حيث تمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق على انطلاق اللقاء، حيث استغل أولي واتكينز تمريرة من جاك جريليش ليهز الشباك مبكرًا.

وكاد باركلي أن يعزز تقدمه فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة الثامنة، إلا أن تسديدته اصطدمت بدفاع الريدز، وأضاع فيرمنيو فرصة تسجيل التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد صلاح عند الدقيقة 15.

وتمكن واتكينز من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 22، وأطلق جوتا تسديدة قوية في الدقيقة 25 أملًا في تقليص الفارق، إلا أن مارتينيز أمسك بها، وعاد اللاعب البرتغالي لتسديد كرة في الدقيقة 28، ولكن حارس المرمى تألق وأبعدها.

وقلص محمد صلاح الفارق عند الدقيقة 33، بعد توغل من زميله جوتا، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في هز شباك الريدز مجددًا عند الدقيقة 35 عن طريق جون ماكجين، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونفذ باركلي ركلة حرة تجاه محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 39، ليرسل الكرة إلى واتكينز لينجح في تسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه برأسية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة Aston villa vs liverpool بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4/ 1.

الريدز يواصل الانهيار:

وواصل أصحاب الأرض التألق، وأطلق باركلي تسديدة قوية عند الدقيقة 55 لتصطدم بأقدام أرنولد وتهز الشباك، ونجح صلاح في تقليص الفارق عند الدقيقة 60، بعدما تلقى تمريرة من فيرمينو، ليسدد كرة أرضية قوية.

ونجح جريليتش في تسجيل الهدف السادس لفريقه من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 66، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والسابع لفريقه عند الدقيقة 76 من انفراد تام بالمرمى، لتنتهي مباراة Aston villa vs liverpool بتحقيق أصحاب الأرض لفوز تاريخي بنتيجة 7/ 2.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط أيضًا في المرتبة الخامسة.

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