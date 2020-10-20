WhatsApp يطلق ميزة جديدة ينافس بها تطبيق Zoom

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يخطط تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp إلى إضافة ميزة حديثة قد تجعله يحل محل تطبيق Zoom؛ حيث يعتزم إتاحة الإمكانية للمستخدمين لإجراء كل من المكالمات الصوتية والفيديو عبر إصدار سطح المكتب.

وبحسب موقع techradar فإن هذه الميزة قد تجعل واتساب ويب بديلًا عمليًا لتطبيق Zoom، متابعًا: حتى الآن، كان WhatsApp Web أداة مفيدة فقط لإرسال واستقبال النصوص والصور، لكن المطورين يعملون بجد لإتاحة إمكانية استخدام التطبيق لإجراء مكالمات الصوتية والمرئية أيضًا.

وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo المتخصصون في اكتشاف ميزات واتساب ستظهر أزرار المكالمات في أعلى يمين واجهة الويب، وأثناء إجراء المكالمة، ستظهر لك نافذة منبثقة صغيرة أسفل الشاشة.

وعلى الرغم من أن الميزة لم يتم إطلاقها رسميًا بعد، تكهن WABetaInfo أنها ستصل في غضون أسابيع.

تحديثات جديدة على WhatsApp

وهناك الكثير من المميزات القادمة على التطبيق المملوك لفيسبوك، واتساب، بما في ذلك خاصية التدمير الذاتي للرسائل والوسائط المنتهية الصلاحية التي يتم حذفها من الدردشة بمجرد عرضها.

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