أبرز أرقام الأهلي والشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير قمة الأهلي والشباب، المقرر إقامتها مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي والشباب:

ويلعب الأهلي والشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة 6:15 مساء غدٍ.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ومواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يطمح لاعبو الأهلي في خطف الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يتألق:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل جيد، إلا أن خسارته في ديربي جدة ضد الاتحاد بهدفين دون رد أثارت غضب الجماهير.

ويقع الراقي في المركز الثالث في جدول تريب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وذلك قبل مباراة الأهلي والشباب غدًا، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واهتزت شباكه 5 مرات حتى الآن.

انطلاقة مميزة لنادي الشباب:

ويحتل الشباب المركز الثاني جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، حيث تجنب الخسارة خلال أول 4 جولات، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

وقبل مباراة الأهلي والشباب غدًا، نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تسجيل 8 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات، ليكون ثاني أقوى الفرق دفاعيًّا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي بالتساوي مع الباطن.

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