أبرز أرقام هاسي مع الرائد ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، بشكل مميز مع مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي والحالي.

هاسي مع الرائد ضد الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الوحدة عند الساعة 7:45 مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد 5 مباريات تحت قيادة هاسي ضد الوحدة، ونجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وسبق أن لعب الرائد ضد الوحدة بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي وخسر، وهُزم أيضًا أمام المدرب المصري أحمد حسام ميدو، فيما فاز على فرسان مكة مرة وتعادل مرتين خلال فترة الأوروغوياني جوزيه كارينيو.

دوري محمد بن سلمان

ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أن فرسان مكة تلقى خسارتين متتاليتين بعد فوزه على القادسية في الجولة الأولى، فيما هُزم الرائد أمام الباطن بالجولة الماضية، ويسعى لتجنب الهزيمة الثانية.

وقبل مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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