هاسي: لن نُنافس على الدوري والفرج أفضل لاعب سعودي

المواطن - مروة نبيل

أكد البلجيكي بيسنيك هاسي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد كاد أن يهبط عند التعاقد معه لتدريبه، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاقد مع نجم النصر عوض خميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هاسي يؤكد صعوبة المنافسة:

وتحدث هاسي عن مشواره مع الفريق الريداوي، قائلًا: “لا أعتقد أننا سننافس على الدوري.. حين أتيت إلى الرائد كاد أن يهبط.. مهمتي كانت صعبة لأني كنت أدرب أندية قوية مثل الهلال والنصر بالمملكة.. في الموسم الماضي كان ينقصنا الهداف”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “كنا ندعو بالموسم الماضي لكي لا يصاب الظهير الأيسر لأننا لا نملك بديل لكن أتينا بعوض خميس الآن.. عندما وقعت للرائد وعدوني أن الفريق سيكون أقوى أتمنى تحقيق ذلك”.

وأضاف هاسي قائلًا: “فوزير قدم موسم جيد لكنه كان يتعرض للإصابات قبل الوصول.. الكل يعلم الآن خطورته يجب علينا تدعيم الفريق لتعدد مفاتيح التسجيل.. الاتحاد والتعاون عانوا رغم أنهم يملكون عناصر قوية”.

وواصل: “لتغيير الفكر الاحترافي لدى اللاعب يجب تغيير بيئته.. برنامج الابتعاث السعودي عمل الكثير ورأينا التغيير على سالم الدوسري على سبيل المثال.. لو كنت في الاتحاد السعودي لقلت إن الـ7 أجانب يضر باللاعبين السعوديين لكن أنا أعمل في نادٍ”.

واختتم هاسي تصريحاته قائلًا: “البطولة الآسيوية لم تكن سهلة.. التعاون كان مهددًا بالهبوط والأهلي يعاني من مشاكل.. توقعت المزيد من النصر لكن لم يكن لديهم الوقت للانسجام.. سلمان الفرج أفضل لاعب سعودي.. حمدالله هداف رائع ولكن أفضل أمرابط”.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

وظهر الفريق الريداوي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، وكان يُنافس على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة ضد الأهلي أبعدته عن البطولة القارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات، والخسارة في 10 مواجهات.

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