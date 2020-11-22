أبرز الغائبين عن ديربي الهلال ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

يشهد ديربي الهلال ضد النصر، الذي ينطلق غدًا في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غياب 12 لاعبًا عن المباراة للمرة الأولى، وذلك بعد أن كانوا شاركوا في آخر مباراة جمعت بين كبيري الرياض.

12 لاعبًا يغيبون عن ديربي الهلال ضد النصر

وسيغيب عن الديربي من صفوف فريق الهلال كل من: “نواف العابد المنضم إلى الشباب، عبدالله الحافظ المنضم إلى الوحدة، البرازيلي كارلوس إدواردو المنضم لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي، محمد الشلهوب المعتزل مؤخرًا، الحارس محمد الواكد المنضم إلى القادسية”.

ويغيب عن صفوف النصر ضد الهلال كل من: “البرازيلي جوليانو المنضم لنادي باشاك شهير التركي، النيجيري أحمد موسى الذي رحل عن الفريق، عمر هوساوي المنضم إلى الاتحاد، عبدالفتاح آدم المنضم إلى الرائد، عوض خميس المنضم إلى الرائد، فهد الجميعة المنضم إلى أبها، نايف الماس المنضم إلى الباطن”.

موعد ديربي الهلال ضد النصر

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

وستنقل قناة KSA Sports 1 HD وقائع ديربي الرياض في الدوري. ويدخل الفريقان المباراة بظروف استثنائية حيث يعاني كل منهما من غيابات وإصابات في صفوف الفريقين بسبب كورونا ولأسباب أخرى.

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