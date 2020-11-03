أجمل 3 أهداف في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجمل 3 أهداف

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي أبها، كريغ غودوين في شباك الاتفاق، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/2، ليساهم في حصد ثلاث نقاط هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد ضد ضمك.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى في شباك الشباب على جائزة الأفضل، في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، ليتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفتح في الصدارة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال، الفيصلي والليوث، ثم الاتفاق بـ6 نقاط، متساويًا مع القادسية والأهلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الرائد، أبها والتعاون، فيما يملك الوحدة والباطن 3 نقاط، ليتواجدا في المركزين الـ12 والـ13.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، كما هو الحالي مع ضمك والعين.

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