أحمد موسى مطلوب في 3 أندية إنجليزية

المواطن - مروة نبيل

أبدت عدة أندية إنجليزية اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم نادي النصر السابق، النيجيري الدولي أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد موسى مطلوب في البريميرليج

وأشار موقع teamtalk، إلى أن 3 أندية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نيوكاسل يونايتد ووست هام وشيفيلد يونايتد، أعربوا عن رغبتهم بالحصول على خدمات أحمد موسى.

ولفت الموقع إلى أنه بجانب اهتمام الأندية الإنجليزية بضم أحمد موسى خلال الفترة المقبلة، هناك أيضًا أندية إسبانية وروسية أبدت اهتمامه بالتعاقد معه بعد فسخ عقده مع النصر.

وانضم موسى إلى النصر صيف 2018 بعد تألقه اللافت في كأس العالم الذي أُقيم في روسيا، بمقابل ضخم وصل لـ15 مليون جنية إسترليني، لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

تفاصيل رحيل موسى عن النصر

وكان النصر قد أعلن عن استبعاد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021 قبل دقائق من غلق فترة الانتقالات، ليستمر البرازيلي بيتروس بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد المهاجم النيجيري الدولي أنه تم فسخ عقده مع النصر بشكل ودي، مشيرًا إلى أنه طالب الإدارة برفع اسمه من قائمة الفريق؛ لرغبته في استكمال مسيرته في أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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