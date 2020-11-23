أخطاء شكري الحنفوش تُثير الجدل مجددًا بلقاء الرائد وأبها

المواطن - محمد سمعه

عاد الحكم شكري الحنفوش حكم مباراة الرائد وأبها في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لارتكاب الأخطاء المثيرة للجدل، بعد أزمة مباراة الشباب والنصر بالجولة الـ3.

وقال الخبير التحكيمي أحمد الوادعي إن الحنفوش لم يحتسب ركلة جزاء لنادي أبها بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد إعاقة مهاجم أبها من قبل مدافع الرائد وذلك وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وأكد الوادعي أن الحنفوش ذهب وشاهد الحالة في تقنية الفيديو لكنه لم يحتسب ركلة جزاء لأبها، مشيرًا إلى أن الحكم ارتكب خطأ في هذه اللعبة.

إبعاد شكري الحنفوش عن إدارة مباريات بالجولة الـ4

وكانت لجنة الحكام قررت إبعاد الحكم شكري الحنفوش عن إدارة أي مباريات بالجولة الـ4 من دوري المحترفين بعد أخطائه في لقاء النصر والشباب.

الرائد ينجو من فخ أبها

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، تمكن من تحقيق فوز ثمين على ضيفه أبها بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المبادرة التهديفية من الفريق الرايداوي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أحمد الزين بالدقيقة الـ16.

ووسط محاولات من فريق أبها لإحراز هدف التعادل، لم يتمكن الفريق الأبهاوي من زيارة الشباك الرايداوية في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الفريق الرايداوي بهدف.

وفي الشوط الثاني، عاد أبها وسجل هدف التعادل عبر اللاعب كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الـ59.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح الرائد في إحراز الهدف الثاني عبر نجمه المغربي محمد فوزير بالدقيقة الـ75.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق الرايداوي 10 نقاط بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ12.

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